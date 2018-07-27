В Чимгане КамАЗ упал с горы - водитель погиб

Мужчина не справился с управлением грузовым автомобилем, получил травмы и скончался на месте происшествия.

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. На горнолыжном курорте "Чимган" в Бустанлыкском районе Ташкентской области водители КамАЗа погиб, спускаясь с горы, сообщает пресс-служба МВД.

"25 июля в Бустанлыкском районе Ташкентской области Б.Д., управляя грузовым автомобилем марки "Камаз", спускаясь с горы на территории МСГ "Чимен" не справился с управлением и упал в речку, в результате чего в кабине возник пожар. Б.Д. получив травмы, скончался на месте происшествия", - уточняется в сообщении.

Это уже второе подобное происшествие на дороге.

Накануне в Ташкенте автобус с пассажирами врезался в дерево. Это произошло на улице Бабура, информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в правоохранительные органы 26 июля в 14:50. На место сразу прибыли сотрудники МЧС, пострадавшим оказали помощь медики.