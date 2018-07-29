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Преступник за решеткой

В Навоийской области задержали замхокима района за взятку

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Госслужащий был пойман с поличным во время получения взятки в размере 4 тысяч долларов и 16 миллионов сумов

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали во время получения взятки первого заместителя хокима Навбахорского района Навоийской области Ойбека Хайирова.

Телеканал "Узбекистан 24" показал сюжет о том, что сотрудники СГБ республики поймали госслужащего с поличным во время получения взятки в размере 4 тысяч долларов и 16 миллионов сумов.

"Сотрудники СГБ Узбекистана задержали первого заместителя хокима Навбахорского района Ойбека Хайирова во время получения взятки", - говорится в сюжете.

Следствие установило, что мужчина потребовал деньги за помощь в положительном решении хокима на прокладку водного арыка протяженностью 6 километров от коллектора до территории предприятия, занимающегося разведением рыбы в Канимехском районе.

Ранее замхокима уже получал взятки в размере 3,5 тысячи долларов и 4 миллионов сумов.

 Ведется следствие.




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