В Сергелийском районе Ташкента полыхала "деревяшка"

Причиной возгорания стала непотушенная сигарета. К счастью, обошлось без жертв

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В воскресенье, 29 июля, в Сергелийском районе столицы произошёл пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента, возгорание произошло в доме №58 на массиве Спутник-8.

"Загорелась квартира на 1-м этаже 2-этажного дома. Оперативно прибывшие не место пожарные полностью локализовали пламя. Жертв нет. Хозяйка квартиры, 63-летняя Алевтина Е., не пострадала", - говорится в сообщении.

Указывается также, что сосед, проживающий этажом выше, 70-летний Владимир Б. повредил ногу при эвакуации. Мужчина доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Четверо жильцов других соседних квартир спасены пожарными.

Предварительная причина пожара – непотушенная сигарета.

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Ранее стало известно, что жителям "деревяшек" в Сергелийском районе предоставят квартиры в новых домах.

Как заявил глава района Нозим Хусанов, старые постройки разрушат только после того, как все жители деревянных домов переедут в новые дома.