14:49 30 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.82
  • EUR9127.60
  • USD7789.38
Поиск
Ночное автомобильное движение в Ташкенте

За три ночи в Ташкенте за превышение скорости задержали 33 водителя

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
Получить короткую ссылку
307 0 0

При этом 19 управляли автомобилем или мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, без документов сели за руль 40 человек.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. За три ночи – с 25 по 28 июля инспекторы дорожно-патрульной службы Ташкента задержали за быструю езду 33 водителя, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Среди них – 21-летний водитель автомобиля Отабек К., владелица "Каптивы" Нилюфар Т., 34-летняя Д. Феруза, которая также ехала на "Каптиве".  Все они управляли автомобилями в нетрезвом состоянии, всего же пьяных за рулем за три ночи сотрудники ГУВД выявили 19 человек.

© Sputnik /
Без тормозов: в Оше грузовик протаранил 7 автомобилей

При этом без документов сели за руль всего 40 водителей. Около 80 водителей игнорировали красный сигнал светофора и дорожные знаки.

Власти Узбекистана активно работают над усилением мер безопасности на дорогах, с апреля разрабатывают проект Концепции безопасности до 2020 года. В 2018 году в Узбекистане ввели штрафы для водителей-нарушителей, в школах и детских садах намерены проводить уроки по ПДД.

По теме

В Чимгане КамАЗ упал с горы - водитель погиб
Теги:
Задержание, скорость, дорога



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Полиция
    Операция "Скупка"

    После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.

  • Там нужно побывать! В Бишкеке открылся уникальный базар — видео
    Восточный базар

    В Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.

  • Мэр города Душанбе Рустам Эмомали
    На прямой связи

    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии

  • Заседание Евразийского межправительственного совета глав правительства стран ЕАЭС (27 июля 2018). Санкт-Петербург
    Армянский интерес

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в Ереване думают о Евразийском союзе и какие планы строят в отношении этой организации.

  • Калькулятор института финансов Swedbank
    Оскорбили как гражданина

    Жительница Латвии, которая получила от банка отказ в выдаче кредита на русском языке, пожаловалась в местную националистическую газету.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Примите меры!

    Комитет ООН по правам человека порекомендовал Литве принять меры для расследования по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики.

  • Полиция
    Операция "Скупка"

    После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.

  • Там нужно побывать! В Бишкеке открылся уникальный базар — видео
    Восточный базар

    В Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.

  • Мэр города Душанбе Рустам Эмомали
    На прямой связи

    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Огромная, кровавая, волшебная: фото самого длительного лунного затмения века
Морской дозор – как прошел главный парад ВМФ России
Сколько стоит тонировка в разных странах мира
Кому, как и за сколько можно затонировать авто в Узбекистане и странах СНГ

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054