За три ночи в Ташкенте за превышение скорости задержали 33 водителя

При этом 19 управляли автомобилем или мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, без документов сели за руль 40 человек.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. За три ночи – с 25 по 28 июля инспекторы дорожно-патрульной службы Ташкента задержали за быструю езду 33 водителя, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Среди них – 21-летний водитель автомобиля Отабек К., владелица "Каптивы" Нилюфар Т., 34-летняя Д. Феруза, которая также ехала на "Каптиве". Все они управляли автомобилями в нетрезвом состоянии, всего же пьяных за рулем за три ночи сотрудники ГУВД выявили 19 человек.

При этом без документов сели за руль всего 40 водителей. Около 80 водителей игнорировали красный сигнал светофора и дорожные знаки.

Власти Узбекистана активно работают над усилением мер безопасности на дорогах, с апреля разрабатывают проект Концепции безопасности до 2020 года. В 2018 году в Узбекистане ввели штрафы для водителей-нарушителей, в школах и детских садах намерены проводить уроки по ПДД.