В Таджикистане расследуют вооруженное нападение на иностранных туристов

Рамзон Рахимзода считает необходимым проработать все варианты причин происшествия – в том числе ДТП и убийство.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Министерство внутренних дел Таджикистана подтвердило факт вооруженного нападения на велотуристов в Дангаре, сообщает Sputnik.

Как заявил журналистам глава ведомства Рамазон Рахимзода, правоохранительные органы прорабатывают все версии случившегося. Среди вариантов – террористический акт, дорожно-транспортное происшествие и умышленное убийство.

По его словам, кроме наезда на туристов, было совершено повторное нападение. После того, как машина сбила молодых людей с ног, преступники выскочили из автомобиля и накинулись на пострадавших с ножом.

Одного из нападавших сотрудники милиции уничтожили, другого задержали, еще трое находятся в розыске, уточняется в сообщении Sputnik Таджикистан.

Накануне в джамоате Себистон в Дангарьинском районе погибли четверо иностранных туристов – граждане США, Нидерландов и Швейцарии. Три человека получили ранения.

По предварительной версии, на пострадавших наехал автомобиль "ДЭУ Леганза", которым управлял 21-летний житель города Нурек Джафириддин Юсуфов.