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Вертолет в горах Кыргызстана

В Кыргызстане под камнепад попали туристы из России и Казахстана

© Flickr / Chen Zhao
Происшествия
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По предварительной версии, один человек погиб, есть пострадавшие.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. В результате камнепада в 40 километрах от Бишкека пострадала группа туристов из России и Казахстана, сообщает Sputnik.

Все произошло в понедельник, 30 июля, в районе ледника Скрябина.

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Как заявил Sputnik Казахстан пресс-секретарь МИД Айбек Смадияров, среди пострадавших – четыре гражданина Республики Казахстан.

По предварительным данным, один человек погиб. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

К спасательной операции присоединились представители комитета по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Они рассматривают вопрос об отправке вертолета для эвакуации пострадавших туристов.

Камнепад – одна из самых распространенных опасностей для туристов летом в горах. Это природное явление представляет собой падение обломков горных пород, каменных глыб и крупных каменных масс с крутых склонов.

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Теги:
Горы, Бедствия и чрезвычайные происшествия, Чрезвычайное происшествие, Кыргызстан



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