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Сотрудник правоохранительных органов

МВД Таджикистана ликвидировало еще трех преступников, напавших на туристов

Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
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Зафарджон Сафаров, Джаъфариддин Юсуфов и Асомуддин Маджидов скрывались на территории села Осмондара Дангаринского района.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Правоохранительные органы Таджикистана задержали и ликвидировали еще трех причастных к гибели иностранных туристов на юге республики, сообщает Sputnik.

Сафаров Зафарджон Джумаевич (18 лет), Юсуфов Джаъфариддин Садриддинович (21 год) и Асоммудин Маджидов (19 лет) скрывались на территории села Осмондар в том же Дангарьинском районе.

Милицейская машина
© Sputnik / Игорь Лекаркин
В Таджикистане расследуют вооруженное нападение на иностранных туристов

Днем 30 июля их объявили в розыск. Молодых людей обвинили в наезде и предумышленном убийстве иностранных туристов на трассе Дангара, уточняется в сообщении Sputnik Таджикистан.

По данным МВД, накануне в джамоате Себистон погибли четыре человека – граждане Нидерландов, США и Швейцарии. Преступники наехали на пострадавших на автомобилей "ДЭУ Леганза", им управлял Джафириддин Юсуфов.

МВД рассматривает ряд версий произошедшего - в том числе, ДТП и теракт.

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Теги:
туристы, нападение, Таджикистан



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