МЧС обнаружила заблудившуюся в горах Чимгана группу

Туристов нашли на рассвете 30 июня спустя 12 часов после звонка в дежурную часть.

ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Спасатели Узбекистана после двенадцати часов поисковых работ нашли экскурсионную группу, заблудившуюся в горах Ташкентской области, жертв нет.

Накануне в дежурную часть управления по ЧС Ташкентской область поступил звонок с просьбой помочь найти группу людей, выехавших на экскурсию в горы Бостанлыкского района Ташкентской области.

"Дежурная смена спасательного отряда "Чимган" незамедлительно выехала на место для проведения поисковых работ", - передает пресс-служба МЧС Узбекистана.

По данным МЧС, сегодня утром пострадавшие были обнаружены. Спасатели оказали первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали их в ближайший населенный пункт, добавили в МЧС.