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Сотрудник правоохранительных органов

Экс-начальник следственного управления спецслужбы объявлен в розыск

Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
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В отношении Бусугина за вымогательство заочно принята мера пресечения в виде предварительного заключения под стражу.

ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Экс-начальник следственного управления Службы национальной безопасности Узбекистана (прежнее название Службы госбезопасности) Олег Бусыгин объявлен в розыск по обвинению в вымогательстве в особо крупных размерах.

"Генпрокуратура Узбекистана объявила в розыск бывшего начальника следственного управления СНБ республики Олега Бусыгина", -  сообщил РИА Новости во вторник представитель Генпрокуратуры. По его словам, в отношении Бусугина заочно принята мера пресечения в виде предварительного заключения под стражу.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента РУз
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По данным Генпрокуратуры, в отношении разыскиваемого возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство в особо крупных размерах". Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

"В настоящее время по данному уголовному делу проводятся предварительные следственные действия", - добавил представитель ведомства.

По данным местного интернет-издания kun.uz Бусыгин, в частности, обвиняется в получении 300 тысяч долларов от акционера одного из частных банков Узбекистана, а также вымогательстве денежных средств у иностранных инвесторов.




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