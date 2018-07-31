В Москве подрались узбекистанцы и кыргызстанцы – погиб один человек

Все произошло на строительном объекте напротив дома по улице Вертолетчиков в районе Некрасовка.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. На строительном объекте в Москве подрались граждане Узбекистана и Кыргызстана, погиб кыргызстанец, сообщает пресс-служба посольства Кыргызстана.

Причиной смерти мужчина стало падение с высоты, Кузьминское межрайонное следственное отделение СК России проводит проверку, задержаны и опрашиваются все участники групповой драки – 10 граждан Узбекистана и четыре уроженца Кыргызстана.

Инцидент произошел напротив дома 1 по улице Вертолетчиков в районе Некрасовка.

"В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, процессуальное решение по которому будет принято по результатам допроса участников драки и заключения о причине смерти А. у.А", - уточняется в сообщении.

Тело погибшего планируют отправить на родину 31 июля.