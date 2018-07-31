В Узгосцирке выясняют, кто съел обезьяну Рыжика

В местных СМИ появилась информация, что выбравшуюся из клетки обезьяну по кличке Рыжик, съели тигры и лев, которые содержались в одном помещении с ней.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Хищников из Узбекского государственного цирка сейчас обследуют врачи, поскольку есть подозрения, что они съели цирковую обезьяну, передает корреспондент Sputnik.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что выбравшуюся из клетки обезьяну по кличке Рыжик, съели тигры и лев, которые содержались в одном помещении с ней. Дрессировщик Азамат Хусинов винит в гибели животного администрацию цирка.

В пресс-службе Узбекского государственного цирка Sputnik заявили, что сомневаются в правдивости этой истории, потому что дрессировщик заявил о ней лишь спустя месяц. Кроме того, в клетке хищников не нашли никаких останков съеденной обезьяны.

Поскольку кровь обезьяны схожа с человеческой, попробовавшим ее животным находиться в цирке опасно. Поэтому хищников, подозреваемых в нападении на Рыжика, сейчас обследуют ветеринары, берут у них анализ крови.