Мособлсуд будет неделю оглашать приговор "банде GTA"

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Мособлсуд не сможет за день огласить приговор участникам "банды GTA".
Оглашение приговора начнется в среду 1 августа.
"Оглашение приговора займет 5 или 6 дней", - сообщила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.
Фигурантов уголовного дела обвиняют в убийствах, незаконном приобретении, передаче и сбыте оружия, разбое и бандитизме.
"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.
В августе 2017 года в Мособлсуде произошла перестрелка с участием членов банды. Двое конвоиров сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", подсудимые напали на них, освободились и завладели оружием. В перестрелке между подсудимыми и росгвардейцами трое фигурантов дела были убиты, четвертый впоследствии скончался в больнице.