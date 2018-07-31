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Сотрудник Федеральной службы судебных приставов у здания Московского областного суда

Мособлсуд будет неделю оглашать приговор "банде GTA"

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
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В банду входили не менее 15 выходцев из Центральной Азии, в том числе из Узбекистана. Участники "банды GTA" ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, после чего убивали своих жертв и забирали их имущество.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Мособлсуд не сможет за день огласить приговор участникам "банды GTA".

Оглашение приговора начнется в среду 1 августа.

"Оглашение приговора займет 5 или 6 дней", - сообщила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

Ситуация у Московского областного суда
© Sputnik / Илья Питалев
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Ранее в ходе прений прокурор Светлана Артемьева попросила суд назначить четырем из пяти обвиняемых наказание в виде пожизненного заключения под стражей в колонии особого режима со штрафами в размере от 700 до 900 тысяч рублей. Еще одного обвиняемого прокурор попросил приговорить к 25 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей.

Фигурантов уголовного дела обвиняют в убийствах, незаконном приобретении, передаче и сбыте оружия, разбое и бандитизме.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

Сотрудник полиции у здания Московского областного суда
© Sputnik / Илья Питалев
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В частности, по данным ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.

В августе 2017 года в Мособлсуде произошла перестрелка с участием членов банды. Двое конвоиров сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", подсудимые напали на них, освободились и завладели оружием. В перестрелке между подсудимыми и росгвардейцами трое фигурантов дела были убиты, четвертый впоследствии скончался в больнице.




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