ИГ выложило кадры присяги таджикистанцев, совершивших теракт в Дангаре

Ранее сообщалось, что организация взяла на себя ответственность за гибель четырех иностранных туристов на трассе в Хатлонской области.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) опубликовала кадры видео, на котором пятеро таджикистанцев ей присягают, сообщает Sputnik Таджикистан.

По данным СМИ, эти молодые люди – виновники атаки на иностранных туристов на трассе в Дангарьинском районе Хатлонской области, в результате которой погибли четыре человека – два гражданина США, гражданин Нидерландов и гражданин Швейцарии. Еще трое иностранных туристов получили травмы.

AMER ALMOHIBANY / AFP Боевики ИГ взяли на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

Ранее ИГ взяла на себя ответственность за произошедшее, говорится в сообщении на сайте SITE Intelligence Group.

Все произошло в воскресенье, 29 июля. Неизвестные совершили на потерпевших наезд на автомобилях, затем напали на них с ножами.

Трое причастных были уничтожены в понедельник при попытке вооруженного нападения. Других преступников задержали.

По данным МВД республики, в деле может быть замешана группа во главе с Хусейном Абдусамадовым, которая действовала по приказу члена Партии исламского возрождения.