В мужской сумке находилось 930 тысяч сумов и 2,7 тысяч долларов, личность злоумышленницы установлена по камерам видеонаблюдения, вещи вернули владельцу.
Всего обвиняемая отправила террористам около миллиона рублей.
В результате столкновения машин Isuzu и Daewoo Nexia погибли 4 пассажира легкового автомобиля, еще один госпитализирован, водитель грузовика не пострадал.
После совершенного преступления подросток продал телевизор убитого за 300 долларов.
Полиция арестовала узбекистанца, который облизал москвичку в лифте жилого дома.