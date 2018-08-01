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Задержание преступника

Полиция арестовала узбекистанца, который облизал москвичку в лифте

ФСБ РФ
Происшествия
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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Правоохранители арестовали подозреваемого в домогательствах к девушке в лифте жилого дома, передает Агентство городских новостей "Москва".

Вечером 29 июля в полицию обратилась 29-летняя москвичка. Девушка сообщила, что в своем доме поднималась в лифте вместе с мигрантом.

"Во время движения мужчина стал облизывать руки и плечи девушки, тереться об нее, трогать за живот и бедра. Заявительница оттолкнула иностранца и вышла на 16 этаже, где расположена ее квартира, а неизвестный поехал выше. Сразу после случившегося гражданка вызвала полицию", - пояснил источник агентства.

Прибывшие оперативники задержали мужчину, на которого указала девушка. Им оказался 35-летний гражданин Узбекистана. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги:
Москва, уголовное дело



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