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Мужчина в наручниках

В Ташкенте подросток убил пенсионера, чтобы выкрасть телевизор

Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (141)
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После совершенного преступления подросток продал телевизор пенсионера за 300 долларов.

ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. В Ташкенте правоохранители по горячим следам задержали 16-летнего подростка, который убил пенсионера 1934 года рождения. Об этом сообщает телеканал "Узбекистан 24".

В Мирзо-Улугбекском районе узбекской столицы злоумышленник проник в дом погибшего, ударил мужчину железной гантелей по голове, а затем задушил пенсионера.

После подросток украл из дома телевизор стоимостью 650 долларов и продал его в торговом центре "Малика" за 300 долларов

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (141)
Теги:
Ташкент, Убийство



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