В Ташкенте подросток убил пенсионера, чтобы выкрасть телевизор

ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. В Ташкенте правоохранители по горячим следам задержали 16-летнего подростка, который убил пенсионера 1934 года рождения. Об этом сообщает телеканал "Узбекистан 24".
В Мирзо-Улугбекском районе узбекской столицы злоумышленник проник в дом погибшего, ударил мужчину железной гантелей по голове, а затем задушил пенсионера.
После подросток украл из дома телевизор стоимостью 650 долларов и продал его в торговом центре "Малика" за 300 долларов
Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.