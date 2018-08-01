В Ташкенте подросток убил пенсионера, чтобы выкрасть телевизор

После совершенного преступления подросток продал телевизор пенсионера за 300 долларов.

ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. В Ташкенте правоохранители по горячим следам задержали 16-летнего подростка, который убил пенсионера 1934 года рождения. Об этом сообщает телеканал "Узбекистан 24".

В Мирзо-Улугбекском районе узбекской столицы злоумышленник проник в дом погибшего, ударил мужчину железной гантелей по голове, а затем задушил пенсионера.

После подросток украл из дома телевизор стоимостью 650 долларов и продал его в торговом центре "Малика" за 300 долларов

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.