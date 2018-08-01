Узбекистанку задержали в Петербурге за сбор денег для боевиков ИГ

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Гражданка Узбекистана задержана в Петербурге по подозрению в финансировании боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран), которым она перечислила около миллиона рублей, сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета.

В отношении гражданки Узбекистана 1979 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

"По версии следствия, обвиняемая с июня 2016 года по октябрь 2017 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, получив от различных лиц, входящих в состав запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство" денежные средства, которые с целью финансирования и дальнейшего использования для организации деятельности указанной террористической организации переводила со своего личного банковского счета в Турецкую Республику", - говорится в сообщении.

Всего обвиняемая отправила около миллиона рублей, отмечает ведомство.

Злоумышленницу задержали совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Женщине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.