Узбекистанку задержали в Петербурге за сбор денег для боевиков ИГ

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Гражданка Узбекистана задержана в Петербурге по подозрению в финансировании боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран), которым она перечислила около миллиона рублей, сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета.
В отношении гражданки Узбекистана 1979 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
Всего обвиняемая отправила около миллиона рублей, отмечает ведомство.
Злоумышленницу задержали совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Женщине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.