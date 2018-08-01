Женщина украла барсетку, пока ее хозяин примерял обувь в магазине

В мужской сумке находилось 930 тысяч сумов и 2,7 тысяч долларов, личность злоумышленницы установлена по камерам видеонаблюдения, вещи вернули владельцу.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Женщина украла у мужчины барсетку, пока тот примерял обувь в магазине.

В субботу, 28 июля в органы внутренних дел обратился 39-летний Бобур В., у которого в магазине похитили барсетку с крупной суммой денег. Как пояснил потерпевший, в магазине он оставил барсетку на пуфике и увлекся выбором обуви. Пока примерял одну, вторую пару, кто-то приметил и утащил "бесхозную" мужскую сумку. В сумке лежали 930 тысяч сумов и 2 тысячи 700 долларов США.

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По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Просмотрев запись с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, сотрудники ГУВД Ташкента увидели, как женщина средних лет подошла к пуфику, посмотрела по сторонам, схватила лежавшую на нем барсетку и быстро убрала ее в свою сумку, передает ГУВД Ташкента.

Через несколько дней личность женщины была установлена. Подозреваемой оказалась жительница Андижанской области 51-летняя Наргис З., временно зарегистрированная в Мирзо-Улугбекском районе столицы. Похищенное имущество возвращено владельцу.