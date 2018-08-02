С бортом "Узбекистон хаво йуллари" произошел инцидент при посадке в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Во время посадки в аэропорту Ташкента у самолета "Узбекистон хаво йуллари" отказала одна из систем торможения, сообщили в авиакомпании.

"Сегодня, 2 августа 2018 года, в 5.10 утра при посадке в столичном аэропорту самолета Boeing 767 национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", выполнявшего регулярный рейс Стамбул - Ташкент, из-за отказа одной из систем торможения произошел перегрев колес шасси с частичным разрушением шин", - говорится в сообщении.

Посадка прошла в штатном режиме. Сейчас авиакомпания проводит расследование инцидента.

"Узбекистон хаво йуллари" также извинилась перед пассажирам за причиненные неудобства.