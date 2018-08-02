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Boeing 757 узбекских авиалиний

С бортом "Узбекистон хаво йуллари" произошел инцидент при посадке в Ташкенте

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Принадлежащий национальной авиакомпании Boeing 767 выполнял рейс Стамбул - Ташкент.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Во время посадки в аэропорту Ташкента у самолета "Узбекистон хаво йуллари" отказала одна из систем торможения, сообщили в авиакомпании. 

"Сегодня, 2 августа 2018 года, в 5.10 утра при посадке в столичном аэропорту самолета Boeing 767 национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", выполнявшего регулярный рейс Стамбул - Ташкент, из-за отказа одной из систем торможения произошел перегрев колес шасси с частичным разрушением шин", - говорится в сообщении.

Посадка прошла в штатном режиме. Сейчас авиакомпания проводит расследование инцидента.

"Узбекистон хаво йуллари" также извинилась перед пассажирам за причиненные неудобства.




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