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Преступник за решеткой

Узбекистан подтвердил гражданство женщины, причастной к сбору денег для ИГ

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Уроженку РУ задержали накануне в Санкт-Петербурге, ее подозревают в перечислении боевикам более миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. МИД Узбекистана следит за ситуацией с задержанием узбекистанки в Санкт-Петербурге за финансирование "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает РИА Новости.

В четверг внешнеполитическое ведомство подтвердило гражданство женщины.

Автомат в руке боевика
Pierre Torres / AFP
ИГ психологически обработало молодежь Таджикистана для проведения теракта

По данным следствия, подозреваемая 1979 года рождения с июня 2016 года по октябрь 2017-го могла перечислить боевикам в Турцию около миллиона рублей. Ее задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 205 УК РФ "Содействие террористической деятельности". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось о теракте ИГ в Таджикистане, в котором погибли четыре иностранных туриста.

На прошлой неделе, 29 июля, в Дангарьинском районе Хатлонской области на граждан США, Нидерландов и Швейцарии, которые путешествовали по стране на велосипедах, наехали неизвестные, затем на них напали с ножами.

Позже ИГ взяла на себя ответственность за произошедшее и выложила кадры присяги молодых людей – граждан Таджикистана, причастных к инциденту.

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