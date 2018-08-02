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Висельная петля. Архивное фото

Средневековые методы: в Каракалапакастане юношу линчевали за воровство

© Foto: Rodina.news
Происшествия
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Молодого человека на Берунийском рынке повесили за руки у ворот, ситуацию раскритиковал депутат Нуриддин Зайнитдинов.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. В Берунийском районе Калакапакстана молодого человека линчевали из-за подозрений в воровстве, сообщает UZ24.uz.
Молодого человека подвесили за руки у ворот на Берунийском рынке.

Ситуацию на своей странице в Facebook остро раскритиковал депутат Учтепинского районного кенгаша народных депутатов Нуриддин Зайнитдинов.

По его словам, кадры расправы могут вызывать только гнев и возмущение и напоминать о традициях не XXI, XV века.

Торговцы базара забыли, что в Узбекистане установлено верховенство закона и поэтому позволили взять на себя полномочия правоохранительных служб и суда, считает он.

Кроме того, Зайнитдинов напомнил, что согласно статье 26 Конституции Узбекистана, любое обвинение должно рассматриваться в законодательном порядке и открыто.

Теги:
Преступление, Видео, рынок



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