У посольства в Сеуле нет данных об избиении в Корее узбекского студента

Ранее в некоторых южнокорейских и узбекских СМИ появилась информация об инциденте произошедшем 16 июля 2018 года в провинции Кёнгсанг между местными иммиграционными властями и узбекским гражданином.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. В консульский отдел посольства Узбекистана в Сеуле не поступали обращения в связи с избиением узбекистанца, сообщили в МИД республики.

Ранее в некоторых южнокорейских и узбекских СМИ появилась информация об инциденте произошедшем 16 июля 2018 года в провинции Кёнгсанг между местными иммиграционными властями и узбекским гражданином. Сообщалось, что сотрудники иммиграционной службы арестовали иностранца, который незаконно работал на строительной площадке. Во время задержания он не смог подтвердить свою личность, и представители корейских властей действовали по отношению к молодому человеку довольно агрессивно. Позднее оказалось, что пострадал узбекский студент, приехавший в Корею на учебу.

"Консульско-правовой департамент министерства иностранных дел сообщает, что по данному вопросу в консульский отдел посольства Узбекистана в Сеуле обращений не поступало", — заявили в МИД.

Однако посольство принимает меры, чтобы выяснить все обстоятельства дела. Консульский сотрудник уже отправился в город Чхонвон в четырехстах километрах от Сеула для изучения ситуации и при необходимости оказания консульско-правовой помощи.