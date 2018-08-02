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Рамзан Кадыров

Кадыров: журналистов в ЦАР убили не христиане или мусульмане, а уголовники

© Sputnik / Саид Царнаев
Происшествия
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По мнению президента Чеченской республики, виновные в убийстве Орхана Джемаля и его коллег не имеют отношения к исламу.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Глава Чечни  Рамзан Кадыров прокомментировал гибель российских журналистов в ЦАР и выразил соболезнования, сообщение размещено на его странице в Telegram.

Он призвал строго наказать виновных в убийстве Орхана Джемаля и его коллег.

"Отдельные СМИ пишут, что предположительно расстреляла журналистов повстанческая организация "Селека" и прибавляют к этому прилагательное "мусульманская". Их расстреляли не мусульмане, не христиане, а уголовники, бандиты, преступники, независимо от того, какую организацию или ведомство они представляют", - считает Кадыров.

По его словам, отдельную ответственность должны понести организаторы поездки, которые допустили пропуск журналистов в страну по туристическим визам.

На этой неделе, 31 июля, стало известно о гибели троих журналистов из России в Центральноафриканской республике. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко находились в командировке от "Центра управления расследованиями" Михаила Ходорковского, они снимали документальный фильм.

Следов пыток на телах погибших при первичном осмотре врачи не обнаружили. По предварительным данных, в них стреляли.

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Теги:
Рамзан Кадыров, Африка, Журналист



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