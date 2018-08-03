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Милиция

Очевидцы сняли на видео конфликт сотрудников ГУВД Ташкента и молодых людей

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Молодые люди отказывались проехать в участок, в то время как сотрудники правоохранительных органов вежливо пытались их уговорить сесть в машину.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. В Ташкенте произошел конфликт между сотрудниками УВД и группой молодых людей.

Вчера в одной из групп Facebook появилось видео о конфликта между сотрудниками внутренних дел и группой молодых людей.
Неизвестно, кто автор ролика.

На видео изображено как сотрудники правоохранительных органов пытаются отвезти двух молодых людей в отдел внутренних дел.

Парень на видео показал сотрудникам правоохранительных органов свои документы, но те попытались отвезти его в полицейское управление.

В кадрах видно, что сотрудники внутренних дел обращаются с ним вежливо и без применения силы. Однако герой ролика на требование сесть в машину отказался.

Возможно, молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения и поэтому привлекли внимание милиции, также вызывает вопрос подлинность и достоверность документов, представленных молодым человеком, поэтому милиционеры считали необходимым прояснить ситуацию в органе внутренних дел.

В настоящее время все материалы по этому видеоролику изучаются сотрудниками правоохранительных органов, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан ссылаясь на ГУВД Ташкента. В ГУВД сказали, что это видео может быть и старым, и добавили, что по делу будет дана полная информация.




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