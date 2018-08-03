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Абитуриент

Более 700 человек отстранили от экзаменов в вузы Узбекистана

Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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В большинстве случаев абитуриентов выгоняли из аудиторий за попытки пронести мобильные телефоны и использование шпаргалок.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. В Узбекистане отстранили от вступительных экзаменов более 700 человек, сообщил на странице в Facebook замминистра образования Азиз Абдухакимов.

В день начала испытаний, 1 августа, из аудиторий выгнали 225 абитуриентов, из них 179 – за попытку пронести мобильные телефоны или шпаргалки и 76 – за использование шпаргалок. 2 августа запрет писать тесты получили 486 человек, свыше 250 из которых пытались пронести телефоны и 235 – списывали с подготовленных заранее носителей.

Абитуриенты во время вступительных экзаменов
© Facebook / Aziz Abdukhakimov・Азиз Абдухакимов
Поступающие смогут 2 августа узнать результаты первого дня экзаменов

На одного из поступающих Генпрокуратура республики завела уголовное дело, 24-летнего Жахонгирмирзо Фозилова не допустили к испытаниям и задержали. Это произошло за час до окончания экзамена в Ташкентский государственный юридический университет.

Молодой человек приклеил на паспорт чужую фотографию, пропустил через ламинатор и затем использовал утюг. Ранее он обещал помочь с поступлением гражданину Усманову и успел сдать документы в три учебных заведения в Ташкенте и Фергане.

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Теги:
подделка, нарушения, Образование, Вступительные экзамены



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