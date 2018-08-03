Возбуждено уголовное дело против организатора линчевания в Каракалпакстане

Торговца могут осудить статье 229 о самоуправстве Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ему грозит штраф или исправительные работы.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Против организатора самосуда на Берунийском рынке в Каракалпакстане Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело, сообщает портал "Новости Узбекистана".

МВД провело проверку случившегося и выяснило, что инцидент произошел 1 августа в 6:00, а зачинщиком стал торговец У.А., обвинивший пострадавшего в воровстве.

Ранее сообщалось о случае самосуда на базаре. Молодого человека подвесили за руки у ворот.

Обвиняемого в линчевании могут осудить по статье о самоуправстве Уголовного кодекса Узбекистана. Ему грозит штраф в размере до 50 минимальных заработных плат, обязательные общественные работы или исправительные работы до 3 лет.

Следствие продолжается, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства.