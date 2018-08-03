Почему погибли дети: подробности расследования смерти трех сестер в Ташкенте

В ходе судебного процесса стало понятно, что дело не раскрыто: не установлены причины смерти детей, не на должном уровне проведена судмедэкспертиза, не допрошены важные свидетели.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Дело о гибели трех малолетних сестер в Алмазарском районе Ташкента отправлено на доследование в прокуратуру, сообщает NUZ.UZ.

Напомним, три девочки из одной семьи — Муниса (2010 г.р.), Мухлиса (2011 г.р.) и Мохира (2013 г.р.) скончались в больнице 8 ноября 2017 года.

Детям стало плохо накануне ночью, их тошнило. Утром отец отвез их в поликлинику №21. Врач уточнила, что девочки ели, поставила диагноз "дисфункция ЖКТ" и назначила препараты "Креон", "Смекта", "Церукал" и отправила лечиться домой, сказав прийти на анализы на следующий день.

"Все лекарства по списку я купил в аптеке. Мне дали именно эти препараты. В обед вроде детям стало лучше. Но к вечеру состояние резко ухудшилось. И мы быстро поехали в Республиканскую педиатрическую больницу на массиве Олимпия", - рассказал отец погибших девочек Зиевуддин Муминов.

В протоколе Алмазарского уголовного суда говорится, что в больницу дети поступили в 21.50. Младшую, Мохиру, отец нес на руках. Девочка уже была в состоянии клинической смерти, ее направили в реанимацию. Муниса и Мухлиса шли сами. У них была пониженная температура и учащенное сердцебиение. Дежурный врач Туляганов поставил грелку и назначил укол Дексаметазона. Но 4-летнюю Мохиру это не спасло. Девочка скончалась в реанимации больницы через 20 минут.

"У нее посинели губки, она стала вся белая. Я нес ее на руках. Моя дочь умирала. Когда сердце нашей младшей девочки остановилось, дежурный понял, что здесь что-то серьезное. Врач Туляганов вызвал скорую и сказал, что нужно везти детей в инфекционную больницу в Учтепинском районе. Я остался в "педиатрии", а жена поехала со старшими дочками в ту больницу", - пояснил Муминов.

В инфекционной больнице прибывших в 22.30 на скорой двух умирающих девочек приняли не сразу. Шестилетняя Муниса уже ослабла, ее нес на руках сосед Муминовых, который отправился в больницу вместе с матерью Дильдорой. Семилетняя Мухлиса еще шла самостоятельно. После оформления документов дежурный врач забрала детей в отделение. Матери сказали дожидаться в приемной. Спустя час врач сообщила, что у них нет специалиста по данному заболеванию. Точный диагноз озвучен не был. Спустя еще два часа перестало биться сердце Мунисы (01.20), еще через два не стало Мухлисы (03.30). О смерти дочерей мать узнала только утром.

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Врачи не смогли поставить точный диагноз троим детям, умершим в один день. Судмедэкперты также затруднились определить причину смерти. За время следствия и судебного процесса было сделано три экспертизы. До сих пор основной версией является отравление препаратом "Энам". Однако у родителей, экспертов и даже у суда есть сомнения в этом.

В ходе слушаний суд решил, что во время расследования, проведенного органами прокуратуры, не были полностью изучены истинные причины смерти девочек. Также суд смущали противоречивые результаты двух экспертиз. В этой связи судом была назначена третья судмедэкспертиза. Результаты этой экспертизы показали, что дети отравились "Энамом".

Однако на суде специалист Республиканского центра судебной экспертизы сообщила, что в крови девочек нет "Энама", о чем она сказала заведующей лабораторией. В свою очередь, заведующая была в курсе проведения экспертизы, но результатами не поинтересовалась.

Сотрудник главного бюро судмедэкспертизы пояснил, что передал на проверку кровь, устно попросив проверить. Ответ не взял, считая, что в крови есть "Энам".

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Врач медакадемии, член экспертной комиссии заявила, что дети не могли умереть от "Энама". Для этого они должны были принять по 10 – 12 таблеток каждая. При этом, в домашней аптечке было найдено всего 4 таблетки, а пустых упаковок от таблеток не было.

Доктор медицинских наук, сотрудник Самаркандского государственного мединститута, также подтвердил, что дети не могли умереть от "Энама" поскольку максимальное время его воздействия 4 часа.

Суд учел показания специалистов и согласился, что истинная причина смерти троих детей до сих пор не установлена, и все три экспертизы были проведены халатно. Кроме того, суд посчитал, что в ходе следствия не были в полной мере изучены действия врачей инфекционной больницы. Ведь фигурантами уголовного дела являлись только врач поликлиники и врач педиатрической больницы. Однако в действиях сотрудников инфекционной больницы суд усмотрел ряд противоречий. Медики утверждают, что девочки поступили к ним в крайне тяжелом состоянии. Другие свидетели говорят, что Мухлиса шла самостоятельно, а Муниса уже ослабла, и ее взял на руки сосед. Но обе девочки были в сознании, разговаривали.

Некоторые специалисты в суде высказали мнение, что двух девочек можно было спасти, но в больнице не было нужных специалистов. По данным компании "Узтелеком" дежурный врач позвонила, чтобы вызвать токсиколога после того, как одна из сестер скончалась, а другая была в состоянии клинической смерти, ей оставалось жить всего полчаса.

В ходе процесса стало понятно, что дело не раскрыто. Не установлены причины смерти детей, не на должном уровне проведена судмедэкспертиза, не допрошены важные свидетели. В этой связи государственный обвинитель ходатайствовал о возвращении дела на доследование в прокуратуру Ташкента. Судья ходатайство удовлетворил.

Родители трагически погибших девочек по-прежнему не верят в версию с отравлением таблетками, поскольку такого количества препарата у них не было, а все лекарства, выписанные врачом поликлиники, были куплены точно по списку. Дети ели приготовленную дому еду, а шашлык в кафе ранее пробовала вся семья.

Вскоре после трагедии в семье Зиевуддина и Дильдоры родилась еще одна дочь.