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Мужчина курит сигарету

Желание покурить и утечка газа привели к возгоранию

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Продавец магазина в Ташкенте и двое его знакомых получили ожоги и были вынуждены обратиться в больницу.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. В продуктовом магазине в Ташкентской области произошел пожар из-за утечки газа, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.

"В Аккурганском районе Ташкентской области в продуктовом магазине на улице Фуркат продавец зажег спичку, чтобы закурить, в результате чего произошла вспышка газовоздушной смеси, которая накопилась из-за утечки газа из газовой трубы проходящей мимо этого магазина", - говорится в сообщении.

В результате продавец и двое его знакомых получили ожоги и были вынуждены обратиться в больницу.

 




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