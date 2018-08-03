Желание покурить и утечка газа привели к возгоранию

Продавец магазина в Ташкенте и двое его знакомых получили ожоги и были вынуждены обратиться в больницу.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. В продуктовом магазине в Ташкентской области произошел пожар из-за утечки газа, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.

"В Аккурганском районе Ташкентской области в продуктовом магазине на улице Фуркат продавец зажег спичку, чтобы закурить, в результате чего произошла вспышка газовоздушной смеси, которая накопилась из-за утечки газа из газовой трубы проходящей мимо этого магазина", - говорится в сообщении.

В результате продавец и двое его знакомых получили ожоги и были вынуждены обратиться в больницу.