Принуждение к порядку: правоохранители прокомментировали видео из соцсетей

В соцсетях пользователи обсуждают видео, где трое молодых людей шли по проезжей части Ташкента, чем создавали аварийную ситуацию, но отказывались при этом предъявить документы и проехать в дежурную часть. Сотрудники ГУВД прокомментировали инцидент.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Милиционеры ответили на публикацию в Facebook видео конфликта между сотрудниками внутренних дел и группой молодых людей.

На видео изображено как сотрудники правоохранительных органов пытаются отвезти двух молодых людей и девушку в ОВД.

Ролик вызвал большой общественный резонанс. Пользователи соцсетей оставляют комментарии разного характера, многие из которых по-своему интерпретируют события.

По словам сотрудников ГУВД, трое молодых людей – 26-летний Артем, 21-летний Никита и 23-летняя Александра в состоянии алкогольного опьянения шли по проезжей части улицы Истиклол в Юнусабадском районе Ташкента.

"Помимо того, что они создавали аварийную ситуацию для водителей и пешеходов, молодые люди громкими криками еще и нарушали общественный порядок", — говорится в сообщении на сайте ГУВД Ташкента.

Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы обратился к ним с просьбой покинуть проезжую часть и перейти на тротуар. Однако парни и девушка отказались выполнить требования сотрудников. На просьбу предъявить документы все трое ответили отказом: двое сослались на отсутствие документов, Артем же отказался дать в руки сотрудникам паспорт для ознакомления.

© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков ГУВД: в Ташкенте 50% тяжких преступлений происходит вечером и ночью

После этого сотрудники попросили молодых людей проехать с ними в отдел внутренних дел, те снова отказались подчиниться законным требованиям правоохранителей. Более того, вели себя вызывающе и дерзили стражам правопорядка.

В отношении всех троих был составлен протокол об административном правонарушении. Суд по административным делам Юнусабадского района признал Артема Б. виновным в правонарушении, предусмотренном статьей 194 ("Невыполнение законных требований работника милиции") Кодекса Узбекистана об административной ответственности и назначил ему штраф. Двое других нарушителей общественного порядка получили предупреждение.

Стоит заметить, что многие пользователи социальных сетей, комментируя ролик, отметили вежливость и сдержанность сотрудников МВД, которые настойчиво, но при этом без грубости и чрезмерной силы грамотно разобрались в ситуации.