В Сочи двух детей унесло течением реки

Четверо отдыхающих — мужчина, женщина и двое детей 4 и 15 лет - упали в реку Пластунка. Взрослых удалось спасти, детей унесло течением.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Более 400 человек в Сочи ищут двух детей 4 и 16 лет, которых в пятницу, 3 августа, унесло течением реки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

По информации СУ СК РФ по Краснодарскому краю, организована доследственная проверка по факту исчезновения двух несовершеннолетних детей.

По сообщению мэрии, ЧП произошло в послеобеденное время в Хостинском районе города Сочи в районе конечной остановки по маршруту №102 села Пластунка. Четверо отдыхающих — мужчина, женщина и двое детей 4 и 15 лет - упали в реку Пластунка. Взрослых удалось спасти, детей унесло течением.

"Четыре человека - мужчина местный житель, иногородние мама и двое детей 4 и 16 лет - решили перейти реку вброд при наличии моста рядом. В связи с дождем уровень воды в реке и скорость течения стали увеличиваться, люди не справились с потоком и их унесло. Женщина выплыла самостоятельно и сообщила спасателям, что река унесла ее родственника и детей. Чуть позже мужчину с травмой головы обнаружили спасатели, от госпитализации он отказался", - говорится в сообщении.

Сейчас детей ищут свыше 400 человек, из которых 30 спасателей, 250 сотрудников полиции, порядка 40 росгвардейцев. Администрацией города для поиска пропавших привлечено порядка 40 казаков и 50-ти волонтеров.

На месте, где река впадает в море, дежурит 4 плавстедства и сотрудники ЮРПСО, ЛУВДТ и Морпорта.