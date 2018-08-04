19:02 04 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9082.22
  • USD7791.88
Поиск
Больница

Трое узбекистанцев, пострадавших в ДТП под Ростовом, остаются в больнице

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
Получить короткую ссылку
21 0 0

30 июля при столкновении "Камаза" и вахтового автобуса Volkswagen три человека погибли, шестеро получили травмы и были доставлены в Аксайскую центральную районную больницу.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Трое граждан Узбекистана, пострадавших в ДТП в Аксайском районе Ростовской области, остаются в больнице, тела двух погибших доставлены на родину.

Знак аварийной остановки
© Pixabay
Четыре человека погибли в ДТП под Ташкентом

Об этом сообщает в субботу пресс-служба МЧС республики.

30 июля при столкновении "Камаза" и вахтового автобуса Volkswagen три человека погибли, шестеро получили травмы и были доставлены в Аксайскую центральную районную больницу. По данным МЧС Узбекистана, в результате ДТП двое граждан республики погибли, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

"В настоящий момент состояние двух пострадавших граждан Узбекистана оценивается как средней тяжести, еще один готовится к выписке из больницы", - уточнили в сообщении.

Вечером 3 августа тела двух погибших рейсом "Узбекских авиалиний" из Ростова в Ташкент были доставлены на родину и переданы близким и родственникам для захоронения, добавили в МЧС.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Военнослужащие ВС РУз
Бег с препятствиями, стрельба по мишени и разведка: узбекистанцы на АрМИ
Мощно и бесстрашно: видеоподборка ярчайших моментов АрМИ-2018
Рецепт здоровья навсегда: лимон и простая вода

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054