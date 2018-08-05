В Ферганской области мужчина избил врача скорой помощи

Врач получил закрытую черепно-мозговая травму и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. В селе Полосон Алтыарыкского района Ферганской области мужчина избил врача скорой помощи, приехавшего на вызов, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Минздрав республики.

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Третьего августа 2018 года в 16:30 в районную службу скорой медицинской помощи поступило обращение от родственников Мирзажалила Хакимова (1949 год рождения), проживающего в селе Полосон, о том, что мужчина находится в бессознательном состоянии.

Вызов был принят через центральную скорую медицинскую помощь и передан в сельскую семейную поликлинику №89 в 16:31", – отметили в пресс-службе Минздрава.

Работники скорой медицинской помощи – дежурный врач отдела Шухратбек Сирожиддинов и медсестра Умидахон Хусанова в 16:32 выехали по вызову. К дому бригада медиков приехала через четыре минуты, в 16:36.

Когда дежурный врач для осмотра пациента зашел в дом, внук больного начал оскорблять его и избивать. Сирожиддинов из-за неожиданных сильных ударов по голове упал в бессознательном состоянии.

Несмотря на экстренную ситуацию медсестра Умидахон Хусанова осмотрела больного, констатировав смерть.

Сирожиддинов был доставлен в отдел экстренной медицинской помощи Алтыарыкского районного в тяжелом состоянии с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей левой ушной раковины, разрыв ушной перепонки".

Его состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время Министерство здравоохранения по данному случаю обратилось в правоохранительные органы Ферганской области.