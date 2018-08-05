В Ташкенте убит начальник Патрульно-постовой службы МВД Узбекистана

Неизвестный вошел в рабочий кабинет Дильшода Акрамова и ударил его ножом.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. В Ташкенте убит начальник Главного управления Патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Дильшод Акрамов. Об этом сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на собственный источник в правоохранительном ведомстве.

Уточняется, что неизвестный вошел в рабочий кабинет Акрамова и ударил его ножом. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.

В милиции предполагают, что мужчина, напавший на Акрамова, мог быть знакомым правоохранителя.

Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статье УК Узбекистана "Умышленное убийство с особой жестокостью".

В ГУВД сообщили, что дело передано в Генеральную прокуратуру республики, и порекомендовали журналистам обращаться за комментариями в эту госструктуру или в МВД, так как вопрос находится в их компетенции. Однако пока официальных заявлений ни от одной из организаций получить не удалось.

Акрамов в начале июля был назначен на пост начальника Главного управления Патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана. Ранее он возглавлял управление профилактики правонарушений ГУВД Ташкента.