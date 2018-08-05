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Начальник Главного управления ППС МВД Узбекистана Дилшод Акрамов. Архивное фото

В Ташкенте убит начальник патрульно-постовой службы МВД Узбекистана

© Международный персс-клуб
Происшествия
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Неизвестный вошел в рабочий кабинет Дилшода Акрамова и ударил его ножом.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. В Ташкенте убит начальник главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Дилшод Акрамов. Об этом сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на собственный источник в правоохранительном ведомстве.

Уточняется, что неизвестный вошел в рабочий кабинет Акрамова и ударил его ножом. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.

В милиции предполагают, что мужчина, напавший на Акрамова, мог быть знакомым правоохранителя.

Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статье УК Узбекистана "Умышленное убийство с особой жестокостью".

В ГУВД сообщили, что дело передано в Генеральную прокуратуру республики, и порекомендовали журналистам обращаться за комментариями в эту госструктуру или в МВД, так как вопрос находится в их компетенции. Однако пока официальных заявлений ни от одной из организаций получить не удалось.

Акрамов в начале июля был назначен на пост начальника главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана. Ранее он возглавлял управление профилактики правонарушений ГУВД Ташкента.

Теги:
Ташкент, Убийство



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