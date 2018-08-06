Генпрокуратура Узбекистана: главу ППС действительно зарезали на работе

Акрамов 4 августа примерно в 21:10 (19:10 мск) был обнаружен мертвым в своем служебном кабинете.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Начальник Главного управления Патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Дильшод Акрамов был убит в субботу в своем кабинете.

Эту информацию сообщил представитель Генпрокуратуры страны, передает РИА Новости.

Ранее об убийстве Акрамова сообщили местные СМИ.

"Акрамов 4 августа примерно в 21:10 (19:10 мск) был обнаружен мертвым со следами убийства в своем служебном кабинете", - уточнил собеседник агентства.

Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статье УК Узбекистана "Умышленное убийство с особой жестокостью", добавил он.

"В настоящее время ведутся следственные действия", - отметил представитель Генпрокуратуры.

Акрамов в начале июля был назначен на пост начальника Главного управления Патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана. Ранее он возглавлял управление профилактики правонарушений ГУВД Ташкента.