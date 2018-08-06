Генпрокуратура Узбекистана: главу ППС действительно зарезали на работе

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Начальник Главного управления Патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Дильшод Акрамов был убит в субботу в своем кабинете.
Эту информацию сообщил представитель Генпрокуратуры страны, передает РИА Новости.
Ранее об убийстве Акрамова сообщили местные СМИ.
"Акрамов 4 августа примерно в 21:10 (19:10 мск) был обнаружен мертвым со следами убийства в своем служебном кабинете", - уточнил собеседник агентства.
Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статье УК Узбекистана "Умышленное убийство с особой жестокостью", добавил он.
"В настоящее время ведутся следственные действия", - отметил представитель Генпрокуратуры.
Акрамов в начале июля был назначен на пост начальника Главного управления Патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана. Ранее он возглавлял управление профилактики правонарушений ГУВД Ташкента.