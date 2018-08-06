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Пожар

На предприятии в Ташкенте вспыхнул газ: ожоги получили три человека

© AFP 2018 / PHILIPPE HUGUEN
Происшествия
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Инцидент произошел 5 августа в 10:10 в здании "Трест Бино курилиш" в Сергелийском районе столицы.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. В результате вспышки газа на предприятии "Трест Бино курилиш" в Сергелийском районе Ташкента пострадали три человека, сообщает пресс-служба МЧС.

Инцидент произошел 5 августа в 10:10, ожоги получили Х. Муминов 1966 года рождения, Н. Хакимов 1982-го и З.Анакулов 1989-го.

"Предполагаемая причина вспышки – нарушение правил во время очистки газового баллона от остатков газа", - уточняется в сообщении.

Пострадавших доставили в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

Ранее также произошел несчастный случай из-за газа. Третьего августа из-за утечки в продуктовом магазине в Ташкентской области продавец и двое его знакомых получили ожоги и вынуждены были обратиться к медикам. Один из мужчин зажег спичку, в результате чего произошла вспышка.

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Теги:
Чрезвычайное происшествие, Ташкент, ожог



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