14:14 07 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Сотрудник закрывает дверь следственного изолятора

Директор детдома в Маргилане отправился за решетку за насилие над детьми

Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
Получить короткую ссылку
79 0 0

Экс-директор и его заместитель систематически избивали воспитанников, были установлены факты сексуальных отношений и домогательств со стороны воспитателей, а также растрата бюджетных средств в размере 20 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Ферганский областной суд по уголовным делам приговорил бывшего директора и еще шестерых работников дома милосердия города Маргилана к тюремному заключению сроком от трех до четырех лет за систематическое физическое и сексуальное насилие, а также хищение средств в указанном заведении.

"Бывший директор дома милосердия Камол Якубов и его заместитель Собиржон Усманов приговорены судом к четырем годам лишения свободы", - пишет РИА Новости. Кроме того, пятеро сотрудников учреждения были приговорены к тюремному заключению сроком от трех до трех с половиной лет, еще двое – к трем годам исправительных работ.

Преступник за решеткой
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Учителя-мучители: в Самарканде арестовали директора спецшколы №64
Представитель суда сообщил, что девятерым сотрудникам детдома были предъявлены обвинения по статьям "Хищение путем присвоения или растраты", "Злоупотребление властью или должностными полномочиями", "Истязание", "Вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение". Данные статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

Судом было установлено, что воспитатели дома милосердия с ведома директора систематически избивали воспитанников, также были установлены факты сексуальных отношений между воспитанниками и сексуальные домогательства со стороны воспитателей, уточнил представитель суда. Кроме того, была доказана растрата государственных средств на сумму около 20 тысяч долларов.

Работа за компьютером
© Pixabay
В Ферганской области рассказали, сколько человек отправились за решетку
В конце июля Самаркандский городской суд по уголовным делам Узбекистана выдал санкцию на арест директора местной специализированной школы для мальчиков Шухрата Садинова, обвиняемого в избиении учеников. Позднее под арест был взят и один из его заместителей. Как ранее заявляла Генпрокуратура Узбекистана, в ходе проверки было установлено, что Садинов и другие должностные лица спецшколы систематически избивали воспитанников 2001, 2006 и 2003 года рождения, которые не придерживались школьных правил. В ходе проверки судмедэксперты провели освидетельствование 90 воспитанников спецшколы.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Младенец
    Медицинское чудо

    Перенесшая всего три года назад тяжелую операцию по трансплантации печени жительница Казахстана родила ребенка.

  • Архивное фото бывшего премьер-министра КР Сапара Исакова
    Это шантаж!

    Бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков заявил о шантаже со стороны сотрудника Госкомитета национальной безопасности.

  • Как таджик даёт взятку пограничнику
    Нет, я настаиваю!

    В сети появилось видео задержания гражданина Таджикистана – мужчина упорно пытался дать взятку пограничнику, чтобы попасть на территорию России.

  • Вечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко (5 апреля 2015). Москвa
    "Кто-то накручивает Степаненко"

    Судебный процесс о расторжении брака и разделе имущества между артистами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко открылся в Москве.

  • Суд, правосудие
    Шпионские страсти

    Суд в Латвии приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу России гражданина республики к трем годам заключения условно.

  • Клайпеда - вид города
    Не участвуем!

    Партия "Русский альянс" заявила, что не будет участвовать в процессе импичмента в отношении депутата горсовета Клайпеды Вячеслава Титова.

  • Президент Молдовы Игорь Додон.
    Общий стаж

    Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, как решается вопрос начисления пенсий для трудовых мигрантов, долгое время проработавших в России.

  • Просмотр книги
    Агрессивный маркетинг

    Слишком настойчивые эстонские продавцы книг вызвали подозрение у жителей американского города Эль-Пасо.

  • Бибилов рассказал о главном достижении Южной Осетии
    О самом главном

    В преддверии десятой годовщины признания Россией независимости Южной Осетии президент Анатолий Бибилов перечислил наиболее важные достижения страны.

  • Младенец
    Медицинское чудо

    Перенесшая всего три года назад тяжелую операцию по трансплантации печени жительница Казахстана родила ребенка.

  • Архивное фото бывшего премьер-министра КР Сапара Исакова
    Это шантаж!

    Бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков заявил о шантаже со стороны сотрудника Госкомитета национальной безопасности.

  • Как таджик даёт взятку пограничнику
    Нет, я настаиваю!

    В сети появилось видео задержания гражданина Таджикистана – мужчина упорно пытался дать взятку пограничнику, чтобы попасть на территорию России.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Жизнь без войны: сирийская армия освободила от террористов провинцию Дераа
Последствия разрушительного землетрясения в Индонезии
Разрушительное землетрясение в Индонезии унесло жизнь почти 100 человек
Рейтинг стран, откуда приезжают в Кыргызстан
Из Узбекистана и других стран: кто приезжает в Кыргызстан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054