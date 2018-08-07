Директор детдома в Маргилане отправился за решетку за насилие над детьми

Экс-директор и его заместитель систематически избивали воспитанников, были установлены факты сексуальных отношений и домогательств со стороны воспитателей, а также растрата бюджетных средств в размере 20 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Ферганский областной суд по уголовным делам приговорил бывшего директора и еще шестерых работников дома милосердия города Маргилана к тюремному заключению сроком от трех до четырех лет за систематическое физическое и сексуальное насилие, а также хищение средств в указанном заведении.

"Бывший директор дома милосердия Камол Якубов и его заместитель Собиржон Усманов приговорены судом к четырем годам лишения свободы", - пишет РИА Новости. Кроме того, пятеро сотрудников учреждения были приговорены к тюремному заключению сроком от трех до трех с половиной лет, еще двое – к трем годам исправительных работ.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Учителя-мучители: в Самарканде арестовали директора спецшколы №64

Представитель суда сообщил, что девятерым сотрудникам детдома были предъявлены обвинения по статьям "Хищение путем присвоения или растраты", "Злоупотребление властью или должностными полномочиями", "Истязание", "Вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение". Данные статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

Судом было установлено, что воспитатели дома милосердия с ведома директора систематически избивали воспитанников, также были установлены факты сексуальных отношений между воспитанниками и сексуальные домогательства со стороны воспитателей, уточнил представитель суда. Кроме того, была доказана растрата государственных средств на сумму около 20 тысяч долларов.

В конце июля Самаркандский городской суд по уголовным делам Узбекистана выдал санкцию на арест директора местной специализированной школы для мальчиков Шухрата Садинова, обвиняемого в избиении учеников. Позднее под арест был взят и один из его заместителей. Как ранее заявляла Генпрокуратура Узбекистана, в ходе проверки было установлено, что Садинов и другие должностные лица спецшколы систематически избивали воспитанников 2001, 2006 и 2003 года рождения, которые не придерживались школьных правил. В ходе проверки судмедэксперты провели освидетельствование 90 воспитанников спецшколы.