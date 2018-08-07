Жительница Ташкента пыталась продать наган за 500 долларов

Уроженка Ташкентской области нашла револьвер образца 1921 года при ремонте дома в подвальном помещении, правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента задержали жительницу столичной области Узбекистана во время продажи револьвера системы "Наган".

"Сотрудниками уголовного розыска была задержана с поличным уроженка Ташкентской области Зулфия Ю., пытавшаяся продать найденный при ремонте дома в подвальном помещении револьвер системы "Наган" образца 1921 года за 500 долларов США", - сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

По данному факту Следственным управлением при ГУВД Ташкента возбуждено уголовное дело по статье 248 УК Узбекистана "Незаконное владение оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами". Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.