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Жителей Ташкента наказали за незаконную вырубку деревьев

© Письма о Ташкенте
Происшествия
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В воскресенье и понедельник М.Ихтиёржон спилил верхушку растения, а в Чиланзарском районе неизвестные якобы рубили тополя.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Жители Ташкента обращаются в Главное управление внутренних дел города с сообщениями о вырубке деревьев, сообщает пресс-служба ГУВД.

Пятого и шестого августа на номер 102 поступила информация о нарушениях в Чиланзарском районе – Интиёржон М. за домом № 4 возле строящегося здания частного предприятия спилил верхушку дерева Айлант высочайший, на месте дерева остался только ствол. На мужчину завели административное дело по статье 162 и наложили штраф в размере одной минимальной заработной платы.

"На следующий день, 6 августа, звонок поступил от жителя 6-го квартала Чиланзарского района. Жавлон А. сообщил, что возле одной из новостроек неизвестные спиливают тополя. Однако прибывший на указанное место инспектор профилактики выяснил, что в данном случае сами деревья никто не повредил", - говорится в сообщении ведомства.

Однако в Мирабадском районе 5 августа неизвестные действительно спиливали деревья, возраст которых насчитывает более 50 лет. Проводится проверка, виновных накажут.

В конце июля власти столицы рекомендовали ташкентцам сообщать о случаях вырубки деревьев. В ближайшее время в городе могут ввести мораторий на уничтожение насаждений.

Теги:
Экология и природопользование, ГУВД Ташкента, Ташкент



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