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Милиция

Жертвами ДТП за неделю стали 44 человека

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Всего с 30 июля по 5 августа в республике зафиксировано 160 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 142 человека и погибли 44.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Жертвами ДТП за неделю с 30 июля по 5 августа стали 44 человека, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Всего за эти 7 дней в республике зафиксировано 160 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 142 человека и погибли 44.

Инспекторы ДПС выявили 86 171 нарушение правил дорожного движения, 40 362 из которых были грубыми.

Больница
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Удалось задержать 1596 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, инспекторы зафиксировали 11 916 случаев превышения установленной скорости, 1168 водителей, двигавшихся на запрещающий сигнал светофора или нарушавших правила проезда перекрестка. 

Штрафы за тонировку стекол автомобилей получили 679 водителей, за использование мобильного телефона во время управления транспортным средством - 908 водителей, за несоблюдение правил пользования ремнями безопасности - 15 416 водителей.




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