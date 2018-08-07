Жертвами ДТП за неделю стали 44 человека

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Жертвами ДТП за неделю с 30 июля по 5 августа стали 44 человека, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.
Всего за эти 7 дней в республике зафиксировано 160 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 142 человека и погибли 44.
Инспекторы ДПС выявили 86 171 нарушение правил дорожного движения, 40 362 из которых были грубыми.
Штрафы за тонировку стекол автомобилей получили 679 водителей, за использование мобильного телефона во время управления транспортным средством - 908 водителей, за несоблюдение правил пользования ремнями безопасности - 15 416 водителей.