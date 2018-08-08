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Начальник Главного управления ППС МВД Узбекистана Дилшод Акрамов. Архивное фото

Стали известны новые подробности убийства начальника ППС Дилшода Акрамова

© Международный пресс-клуб
Происшествия
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Дилшод Акрамов 4 августа был обнаружен мертвым с признаками насильственной смерти в своем служебном кабинете.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Подозреваемый в убийстве начальника Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Дилшода Акрамова арестован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

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© Flickr/ Jordan Gillespie
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Им оказался старший инспектор Управления профилактики правонарушений ГУВД Ташкента Р. Абдуллаев (1985 г. р., в системе МВД работает с 2009 года).

Предварительное следствие по уголовному делу ведет Управление по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры Узбекистана.

Дилшод Акрамов четвертого августа примерно в 21:10 был найден мертвым с признаками насильственной смерти в своем рабочем кабинете.

Теги:
Узбекистан, Убийство



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