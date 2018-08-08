Стали известны новые подробности убийства начальника ППС Дилшода Акрамова

Дилшод Акрамов 4 августа был обнаружен мертвым с признаками насильственной смерти в своем служебном кабинете.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Подозреваемый в убийстве начальника Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Дилшода Акрамова арестован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Им оказался старший инспектор Управления профилактики правонарушений ГУВД Ташкента Р. Абдуллаев (1985 г. р., в системе МВД работает с 2009 года).

Предварительное следствие по уголовному делу ведет Управление по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры Узбекистана.

Дилшод Акрамов четвертого августа примерно в 21:10 был найден мертвым с признаками насильственной смерти в своем рабочем кабинете.