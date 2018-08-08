Пожар вспыхнул в продуктовом магазине в Сергелийском районе Ташкента

Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 августа в 3:30 утра, возгорание удалось ликвидировать примерно через час.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. В ночь с 7 на 8 августа в продуктовом магазине "Эркин маркет" на улице Чоштепа в Сергелийском районе Ташкента вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба ГУВД.

Сообщение в Центр управления и координации силами и средствами поступило в 3:30 утра. Специалистам удалось ликвидировать возгорание примерно за час – к 4:39.

Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание в электросети. О жертвах и пострадавших не сообщается.

"Управление пожарной безопасности ГУВД города Ташкента призывает руководителей организаций и предприятий всех форм собственности, а также жителей и гостей Ташкента неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось о вспышке газа на предприятии "Трест Бино курилиш" в том же районе. В результате происшествия ожоги получили три человека, им оказываются помощь медики.