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Автомобиль следственного комитета (СК) РФ

СКР подозревает нелегала в сексуальном насилии над ребенком

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Происшествия
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В Ленинградской области шестилетняя девочка заглянула в сарай, где мужчина держал кролика.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Следственные органы Ленинградской области подозревают нелегального мигранта в сексуальном насилии над шестилетней девочкой, сообщает РИА Новости.

По версии правоохранителей, утром 7 августа ребенок заглянул в сарай на одной из улиц поселка Сосново Приозерского района, где мужчина держал кролика. Мужчина напал на девочку и совершил насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый – уроженец одной из республик Центральной Азии, он проживал на территории области с марта 2018 года рядом с родственниками. В последние месяцы его пребывание в России было нелегальным.

СКР возбудил уголовное дело статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Решается вопрос о мере пресечения.

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Теги:
Ленинградская область, Насилие над детьми, Насилие, Эмигранты



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