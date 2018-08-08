СКР подозревает нелегала в сексуальном насилии над ребенком

В Ленинградской области шестилетняя девочка заглянула в сарай, где мужчина держал кролика.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Следственные органы Ленинградской области подозревают нелегального мигранта в сексуальном насилии над шестилетней девочкой, сообщает РИА Новости.

По версии правоохранителей, утром 7 августа ребенок заглянул в сарай на одной из улиц поселка Сосново Приозерского района, где мужчина держал кролика. Мужчина напал на девочку и совершил насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый – уроженец одной из республик Центральной Азии, он проживал на территории области с марта 2018 года рядом с родственниками. В последние месяцы его пребывание в России было нелегальным.

СКР возбудил уголовное дело статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Решается вопрос о мере пресечения.