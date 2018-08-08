Изнасиловали и выбросили из окна: узбекистанцев подозревают в преступлении

ГСУ СК России по Петербургу возбудило уголовное дело в отношении четверых узбекистанцев после того, как 25-летнюю девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии, выброшенную из окна гостиницы на Невском проспекте.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении четырех граждан Узбекистана, подозреваемых в избиении и изнасиловании женщины в гостинице, которую они затем выбросили из окна третьего этажа,

Уголовное дело возбуждено по статьям "изнасилование", "насильственные действия сексуального характера" и "покушение на убийство". По подозрению в совершении преступления были задержаны четверо граждан Узбекистана в возрасте от 19 до 25 лет.

"Подозреваемые 4 августа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в номере одной из гостиниц, расположенных в Невском районе города, избили женщину 1993 года рождения, затем изнасиловали, после чего выбросили потерпевшую из окна 3-го этажа указанного номера гостиницы", - сообщает в среду ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

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По данным ГСУ, женщина, получившая травмы различной степени тяжести, находится в больнице, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

"В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении четвертого следствие намерено также ходатайствовать об аресте. В ближайшее время всем соучастникам преступления будет предъявлено обвинение", - информирует следственное управление.