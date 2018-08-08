На границе Узбекистана с Казахстаном задержали контрабанду на 7 млн рублей

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Узбекистанские пограничники на международном пункте пропуска "Гишт-куприк" задержали партию контрабанды, сообщает РИА Новости.

Гражданка Казахстана пыталась ввезти на территорию РУ незадекларированную иностранную валюту – 6,6 миллиона российских рублей и 23,3 миллиона казахстанских тенге. Общая сумма – около 173 тысяч долларов. Злоумышленница положила деньги в ручную кладь.

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Правоохранительные органы Узбекистана ведут оперативно-разыскные мероприятия, устанавливают все подробности произошедшего и лиц, причастных к организации канала.

Согласно Уголовному кодексу республики, контрабанда валюты наказывается лишением свободы сроком до восьми лет.

Кроме того, контрабанда ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения в крупных размерах наказывается тюрьмой от десяти до двадцати лет.