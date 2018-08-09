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Преступник за решеткой

На Иссык-Куле обокрали отдыхающих узбекистанцев

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Сотрудники милиции задержали по подозрению в совершении краж группу гастролеров из Нарынской области.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. В городе Чолпон-Ата на кыргызском курорте Иссык-Куль милиция задержала группу преступников по подозрению в кражах, сообщает пресс-служба МВД республики.

По данным следствия, они украли у отдыхающих на озере граждан Узбекистана два сотовых телефона - Samsung A5 и Samsung C4, устройство iPad и деньги – всего 660 долларов.

Гастролеры на Иссык-Куле обокрали отдыхающих из Узбекистана
Пресс-служба МВД Кыргызстана
Гастролеры на Иссык-Куле обокрали отдыхающих из Узбекистана

Это произошло, когда пострадавшие, которые остановились в частном доме отдыха "Персона", ушли купаться.

"В городе Чолпон-Ата сотрудниками милиции при проведении операций "Притон" и "Нелегал" по подозрению в совершении краж личного имущества у отдыхающих граждан Республики Узбекистан задержана группа гастролеров из Нарынской области - 36-летний Т. уулу Жумгалбек и 22-летний Ж. уулу Арген, которые дали признательные показания в содеянном преступлении", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 164 "Кража", расследование продолжается.

Теги:
милиция, Узбекистан, Иссык-Куль



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    Мэрская доля

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