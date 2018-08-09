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Граждане возмущены мягким приговором экс-главе детдома за избиение детей

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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Глава Института демократии и прав человека направила генпрокурору письмо, в котором попросила внести в Олий Мажлис предложение об ужесточении санкций в УК Узбекистана за преступления против несовершеннолетних.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. В соцсети Facebook опубликовано письмо граждан в Генпрокуратуру. Они возмутились слишком мягким приговором, вынесенным в отношении сотрудников Дома милосердия №1 в Маргилане.

"Граждане возмущены мягкостью приговора не столько за должностные преступления, сколько за издевательства над беззащитными детьми, которые оказались практически в плену животных инстинктов сотрудников данного Дома милосердия", - говорится в письме.

Ферганский областной суд по уголовным делам приговорил бывшего директора и еще шестерых работников Дома милосердия города Маргилана к тюремному заключению сроком от трех до четырех лет за систематическое физическое и сексуальное насилие, а также хищение средств в указанном заведении.

Обращение Сайёры Ходжаевой к Генеральному прокурору Республики Узбекистан О.Б.Муродову
© Facebook / Сайёра Ходжаева
Обращение Сайёры Ходжаевой к Генеральному прокурору Республики Узбекистан О.Б.Муродову

Во время следствия было установлено, что воспитатели Дома милосердия с ведома директора систематически избивали воспитанников, также были установлены факты сексуальных отношений между воспитанниками и сексуальных домогательств со стороны воспитателей, уточнил представитель суда.

Обращение Сайёры Ходжаевой к Генеральному прокурору Республики Узбекистан О.Б.Муродову
© Facebook / Сайёра Ходжаева
Обращение Сайёры Ходжаевой к Генеральному прокурору Республики Узбекистан О.Б.Муродову

Кроме того, была доказана растрата государственных средств на сумму около 20 тысяч долларов.

В письме директор Института демократии и прав человека Сайера Ходжаева просит генпрокурора внести в законодательную палату Олий Мажлиса предложение об ужесточении санкций в Уголовном кодексе за умышленные преступления против несовершеннолетних, а также организовать повсеместные проверки домов милосердия по всей республики.

Обращение Сайёры Ходжаевой к Генеральному прокурору Республики Узбекистан О.Б.Муродову
© Facebook / Сайёра Ходжаева
Обращение Сайёры Ходжаевой к Генеральному прокурору Республики Узбекистан О.Б.Муродову



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