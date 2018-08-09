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Диджей в ночном клубе

Опасное веселье: мужчина скончался после драки с охранниками ночного клуба

© Pixabay
Происшествия
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Он посетил заведение в Юнусабадском районе в ночь с 8 на 9 августа.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Посетитель ночного клуба Жамшид К. скончался в больнице после драки с охранниками, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Мужчина посетил "Аурум 898" в Юнусабадском районе в ночь с 8 на 9 августа и пытался пронести в увеселительное заведение нож. Сотрудник отказался его пропускать, в ответ мужчина нанес ему удар в области живота. Завязалась драка.

"В результате посетитель клуба получил множественные телесные повреждения и от полученных травм скончался сегодня утром в больнице", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы задержали по подозрению в причинении телесных повреждений троих работников заведения – 24-летнего Саидазима К., 29-летнего Шодали К. и 26-летнего Жаганхира Я. Еще двое охранников находятся в больнице с ножевыми ранениями.

Прокуратура Ташкента возбудила дело по статье 97 Уголовного кодекса Узбекистана. Расследование продолжается.

Теги:
Прокуратура, Драка, ночной клуб



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