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Диджей в ночном клубе

Убитым в ночном клубе оказался боец ММА Джамшид Кенжаев

© pixabay
Происшествия
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На странице Джамшида Кенжаева в Instagram появились соболезнования родным и близким спортсмена.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Погибшим в ночном клубе в Ташкенте оказался чемпион Узбекистана по ММА, участник Азиатских игр Джамшид Кенжаев, пост с соболезнованиями появился на его странице в Instagram.

Ранее стало известно о драке в "Аурум 898" в Юнусабадском районе столицы. Кенжаев пришел туда в ночь с 8 на 9 августа и пытался пронести в здание нож, у него на пути встал охранник. Произошел конфликт, в результате которого спортсмен получил смертельные ножевые ранения и скончался в больнице.

В июне похожая ситуация произошла с другим узбекским бойцом по ММА – Муродом Хантураевым. Чемпиона мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе поступил в Городскую клиническую больницу №7 с ножевым ранением в области груди.

 

Теги:
Убийство, Узбекистан, ночной клуб



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