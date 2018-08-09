Убитым в ночном клубе оказался боец ММА Джамшид Кенжаев

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Погибшим в ночном клубе в Ташкенте оказался чемпион Узбекистана по ММА, участник Азиатских игр Джамшид Кенжаев, пост с соболезнованиями появился на его странице в Instagram.

Ранее стало известно о драке в "Аурум 898" в Юнусабадском районе столицы. Кенжаев пришел туда в ночь с 8 на 9 августа и пытался пронести в здание нож, у него на пути встал охранник. Произошел конфликт, в результате которого спортсмен получил смертельные ножевые ранения и скончался в больнице.

В июне похожая ситуация произошла с другим узбекским бойцом по ММА – Муродом Хантураевым. Чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе поступил в Городскую клиническую больницу №7 с ножевым ранением в области груди.